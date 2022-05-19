الصليب الأحمر يرغب في ضمان تواصل مقاتلي ماريوبول مع أقاربهم

جنيف- (د ب أ)

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن رغبتها في ضمان إمكانية تواصل المقاتلين الأوكرانيين، الذين غادروا مصنع آزوفستال للصلب وهم الآن سجناء حرب لدى موسكو، مع ذويهم.

وسجلت المنظمة البيانات الشخصية لمئات عدة من المقاتلين الذين غادروا المصنع المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية، ولكنها قالت إنها ليست مشاركة في نقل الجنود.

وبحسب معاهدة جنيف لعام 1949، يجب أن تمنح الأطراف المتحاربة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إلى كل سجناء الحرب لكن المنظمة لم تؤكد ما إذا كان ممكنا في حالة مقاتلي آزوفستال.

وقالت المنظمة في بيان "تبقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حوار سري مع أطراف الصراع بشأن التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي".

وكان مئات الجنود يتحصنون لأسابيع داخل المصنع بينما كان يختبئ المئات من المدنيين أيضا عقب غزو روسيا لأوكرانيا.