أستراليا ترسل أكثر من 30 عربة مصفحة لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

كانبرا- (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، توفير 14 ناقلة جند مصفحة من طراز /إم 113/ و20 مركبة تنقل مدرعة من طراز "بوشماستر" لأوكرانيا مع استمرارها في محاربة التدخل الروسي.

وقال داتون، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم /الخميس، إن الحكومة الأسترالية تقدم مزيدًا من الدعم لشعب أوكرانيا من خلال منح 14 ناقلة أفراد مصفحة من طراز /إم 113/ و20 مركبة تنقل مدرعة من طراز بوشماستر إلى حكومة أوكرانيا".

وأضاف، أن أستراليا ستسلم أوكرانيا أيضًا 60 منصة نقالة من الإمدادات الطبية، تبرع بها مواطنون أستراليون إلى حكومة أوكرانيا، إلى جانب ثلاث منصات من معدات مراقبة الإشعاع ومعدات الحماية الشخصية، نيابة عن الوكالة الأسترالية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية والمنظمة الاسترالية للعلوم والتكنولوجيا النووية.

ووفقًا للبيان، فإن 60.9 مليون دولار من الدعم الجديد لأوكرانيا (14 ناقلة جنود مصفحة بقيمة 12 مليون دولار و20 مركبة عسكرية صغيرة بقيمة 48.9 مليون دولار) يرفع إجمالي مساهمة أستراليا حتى الآن إلى أكثر من 285 مليون دولار.

وأكد داتون، أن الحكومة الأسترالية ستواصل تحديد الفرص المتاحة لمزيد من المساعدة العسكرية حيث تكون قادرة على توفير القدرة المطلوبة للقوات المسلحة الأوكرانية على وجه السرعة.

وقال داتون: "أستراليا تقف إلى جانب شعب أوكرانيا، وتدعو روسيا مرة أخرى إلى وقف غزوها غير المبرر والظالم وغير القانوني لأوكرانيا".