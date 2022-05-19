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روسيا تعلن طرد خمس موظفين من البعثات الدبلوماسية البرتغالية لديها

12:59 م الخميس 19 مايو 2022
روسيا تعلن طرد خمس موظفين من البعثات الدبلوماسية البرتغالية لديها

وزارة الخارجية الروسية

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موسكو- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، طرد خمس موظفين من البعثات الدبلوماسية البرتغالية في روسيا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "اليوم تم استدعاء السفيرة البرتغالية في موسكو مادالينا فيشر، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الاحتجاج بشدة على القرار الاستفزازي وغير المبرر الذي اتخذته السلطات البرتغالية بإعلان 10 موظفين في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في البرتغال "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "وردا على ذلك، تم إعلان خمسة موظفين في سفارة الجمهورية البرتغالية في الاتحاد الروسي أشخاصا غير مرغوب فيهم. ويجب عليهم مغادرة أراضي الدولة في غضون 14 يوما من تاريخ تسليم المذكرة ذات الصلة إلى السفيرة".

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