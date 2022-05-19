غدا.. أمين التعاون الإسلامي يزور واشنطن

الرياض- (أ ش أ)

يبدأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، غداً، زيارة رسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن لعقد سلسلة اجتماعات مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن وكبار المسؤولين في الخارجية الأمريكية، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والقضايا السياسية، ومكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، وتمكين المرأة، والقضايا الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن زيارة الأمين العام للمنظمة لواشنطن تأتي في إطار الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مواجهة التحديات العالمية المشتركة من خلال تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي.

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وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1042 راكب بموانيها.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الخميس، أن حركة الصادرات بموانئ الهيئة شهدت تداول 3519 طن بضائع عامة ومتنوعة، و156 شاحنة و4 سيارات ملاكي، بينما بلغت حركة الواردات تداول 1093 طن بضائع عامة ومتنوعة، و71 شاحنة و4 سيارات ملاكي.

وشهد ميناء سفاجا مغادرة السفينة أمل وعلى متنها 86 شاحنة بحمولة 1269 طن بضائع عامة ومتنوعة، و11 شاحنة فارغة، و3 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينتين سيناء وعمان، وعلى متنهم 44 شاحنة بحمولة 882 طن بضائع عامة، و211 طن ترانزيت إلى ليبيا و27 شاحنة فارغة، و4 ملاكي، وشهد الميناء تصدير 59 شاحنة بحمولة 1350 طن بضائع عامة، وسيارة ملاكي.