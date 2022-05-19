لافروف ورئيس منظمة الصحة العالمية يبحثان الوضع الصحي في أوكرانيا

روسيا - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الوضع الصحي في أوكرانيا ودونباس.

وخلال محادثتهما الهاتفية اليوم الأربعاء، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن الجانبين "ركزا بشكل خاص على حالات الصراع التي لها تأثير سلبي على الاحتياجات الصحية للمدنيين، وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط".

كما تطرقا الجانبان إلى الوضع الصحي في أوكرانيا ودونباس.

وأضافت الخارجية أن لافروف "ابلغ بالتفصيل عن الإجراءات التي يتم اتخاذها يوميا في إطار العملية العسكرية الخاصة للتخفيف من معاناة المدنيين".