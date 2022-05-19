روسيا تحذر الصحة العالمية من اتخاذ أي قرارات مسيسة تعرض التعاون الدولي للخطر

روسيا - (أ ش أ)

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية، من اتخاذ أي قرارات مسيسة من شأنها أن تعرض للخطر التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية وتتسبب في اضطرابات ملموسة في التعاون الفعال بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بيان الخارجية الروسية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين لافروف والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، والذي تم خلاله بحث عدد من الملفات الدولية المهمة منها مستجدات الوضع في أوكرانيا والمسائل المتعلقة بالتحضيرات للدورة الـ75 من جمعية الصحة العالمية .

كما أكد لافروف خلال الاتصال على دعم روسيا للدور المركزي الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية واستعدادنا لمواصلة مشاركتنا النشطة في أنشطة المنظمة والإسهام بشكل فعال في حل قضايا الصحة العالمية، خصوصا في ظل العمل الجاري حاليا على الإعداد الإضافي لنظام الإنذار والاستجابة للحالات الطارئة في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح البيان أن الطرفين أوليا اهتماما خاصا إلى النزاعات التي تؤثر سلبا على احتياجات المدنيين في قطاع الرعاية الصحية، خصوصا في إفريقيا والشرق الأوسط،"كما تطرقا إلى مستجدات الوضع في أوكرانيا ودونباس، حيث قدم الجانب الروسي حقائق بشأن أسباب الأزمة الإنسانية التي اندلعت نتيجة للانقلاب غير الدستوري في عام 2014 والعدوان اللاحق من قبل نظام كييف على سكان دونباس وفرضه حصارا تاما على مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك".

وأشار البيان إلى أن لافروف أطلع مدير "الصحة العالمية" على "الإجراءات التي تتخذ يوميا خلال العملية العسكرية الخاصة (الروسية) في أوكرانيا بغية تخفيف معاناة المدنيين"، داعيًا المنظمة إلى "التأثير على نظام كييف كي لا تحول دون تطبيق الإجراءات المقترحة في هذا الصدد".