سوليفان: نعتقد أن تجري كوريا الشمالية اختبارًا نوويًا أثناء جولة بايدن الآسيوية

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفيان، الأربعاء إن معلومات واشنطن الاستخباراتية تعكس إمكانية حقيقية بأن تجري بيونغ يانغ اختبارات لصاروخ بقدرات نووية أو لأسلحة نووية تزامنا مع زيارة بايدن.

وأضاف أن الجيش الأمريكي على استعداد "للقيام بتعديلات على الأمدين القصير والبعيد" إذا لزم الأمر.

وكان النائب الأول لمكتب الأمن الوطني الرئاسي الكوري الجنوبي كيم تيه - هيو، أكد أن الرئيس الكوري يون سيوك-يول والرئيس الأمريكي جو بايدن لديهما "خطة بديلة" جاهزة، لقيادة القوات المشتركة للبلدين في حالة قيام بيونج يانج باستفزاز كبير خلال زيارة بايدن إلى سول.

وقال هيو في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء إنه "في الوقت الحالي، نقدر أن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية بحلول نهاية الأسبوع ضئيل نسبيا، لكن الاستعدادات لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تبدو وشيكة".

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى سول يوم الجمعة المقبل وسط مخاوف من قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام.