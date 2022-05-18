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وزير الداخلية اللبناني: الشعب رفع صوته من أجل بناء الدولة وتثبيت الهوية العربية

10:09 م الأربعاء 18 مايو 2022
وزير الداخلية اللبناني: الشعب رفع صوته من أجل بناء الدولة وتثبيت الهوية العربية

القاضي بسام مولوي

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لبنان - (أ ش أ)

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، إن الشعب اللبناني رفع صوته من أجل لبنان وبناء الدولة ومنع انهيار المؤسسات وثثبيت الهوية العربية قولا وفعلا.

وأضاف مولوي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء أن الاستحقاق الانتخابي مر، داعيا لأن يكون هم المواطنين العمل لنهضة البلد وبنائه.

واعتبر أن الانتخابات النيابية هي بمثابة فجر جديد بدت ملامحه وسيستكمل لوطن أفضل، موجها الشكر لكل لبنانية ولبناني.

وبدأ مولوي التحضير لإجراء الانتخابات النيابية منذ توليه المنصب في 10 سبتمبر الماضي حتى تم اجراء الانتخابات في الداخل والخارج خلال الشهر الجاري رغم ضعف الإمكانيات المادية.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن خسارة تيار 8 آذار (الذي يضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وعدد من الحلفاء)، بالإضافة إلى تقدم ملحوظ لحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والمستقلين وقوى المجتمع المدني.

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