رئيس الوزراء الإيطالي: طرد موسكو للدبلوماسيين تصرف عدائي

إيطاليا - (أ ش أ)

وصف رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي قرار موسكو طرد 24 من أعضاء بعثة بلاده الدبلوماسية في روسيا بالتصرف "العدائي".

وقال دراجي ،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم، "لقد تلقيت هذه المعلومات قبل بضع دقائق من الواضح أنه عمل عدائي، ليس فقط تجاهنا، ولكن أيضًا تجاه أوروبا، حيث تم أيضًا طرد دبلوماسيين إسبان وفرنسيين".

وأكد دراغي في الوقت ذاته، أن هذا القرار لا يجب أن يقود إلى قطع القنوات الدبلوماسية مع الرئاسة الروسية "الكرملين" .

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن روسيا قررت في وقت سابق اليوم الأربعاء طرد 24 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية في البلاد، وذلك رداً على طرد إيطاليا 30 دبلوماسياً ومسئولاً روسيا الشهر الماضي.