السعودية تفرض 8 اشتراطات لسفر مواطنيها إلى خارج المملكة

الرياض - (د ب أ)

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأربعاء، 8 اشتراطات لسفر المواطنين إلى خارج المملكة، بينهم "أن يكون تبقى على انتهاء صلاحية الجواز، أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى".

وأشارت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أنه يجب أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن الهوية الوطنية في (أبشر-توكلنا) لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة.

وأكدت ضرورة إحضار أصل البطاقة، مبينة أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج أيضًا، مشيرة إلى الإلتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، متمثلة في تلقي ثلاث جرعات، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية، فيما يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

أما الفئة العمرية من (16) عامًا حتى 12 عامًا، يشترط حصولها على جرعتين من لقاح كورونا، أما الفئة العمرية أقل من 12 عامًا يشترط وجود بوليصة تأمين ضد (كوفيد-19)، مع ملاحظة التأكد من اشتراطات الدول المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول.