سفير مصر في الدوحة يترأس اجتماع مجموعة السفراء الأفارقة في قطر

مصر - (أ ش أ)

ترأس السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة ، اليوم الأربعاء ، اجتماع مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين في قطر، وذلك عقب انتخاب مصر رئيساً للمجموعة في نهاية أبريل الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن اللقاء تناول أنشطة المجموعة الأفريقية في قطر لعام 2022 والفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال فترة الرئاسة المصرية للمجموعة، بما في ذلك الاحتفال بيوم أفريقيا.