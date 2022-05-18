سفير مصر في الدوحة يترأس اجتماع مجموعة السفراء الأفارقة في قطر
مصر - (أ ش أ)
ترأس السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة ، اليوم الأربعاء ، اجتماع مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين في قطر، وذلك عقب انتخاب مصر رئيساً للمجموعة في نهاية أبريل الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن اللقاء تناول أنشطة المجموعة الأفريقية في قطر لعام 2022 والفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال فترة الرئاسة المصرية للمجموعة، بما في ذلك الاحتفال بيوم أفريقيا.
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