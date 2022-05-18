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بريطانيا: التضخم عند أعلى مستوى في 40 عامًا

07:57 م الأربعاء 18 مايو 2022
بريطانيا: التضخم عند أعلى مستوى في 40 عامًا

بريطانيا

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

بلغ معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوياته منذ 40 عامًا يوم الأربعاء من أن أزمة تكلفة المعيشة ستزداد سوءًا.

دفع ارتفاع أسعار الطاقة بمؤشر أسعار المستهلك - المقياس الرئيسي للتضخم - إلى 9 في المائة، وهو مستوى لم يشهده منذ عام 1982، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتوقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم 10 في المائة في تلك المرحلة.

وارتفع التضخم من 7 في المائة في مارس.

جاء ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أسعار البنزين اليوم /الأربعاء/ إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وحذر الخبراء من أن فواتير شراء منتجات الطعام والطاقة - بالإضافة إلى تكلفة الرهون العقارية - ستستمر في الارتفاع.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تكلفة مجموعة من الضروريات اليومية آخذة في الارتفاع.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.7 في المائة، وهي الأسرع منذ يونيو 2011، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة قياسية بلغت 13.7 في المائة.

بينما ارتفع سعر البنزين إلى 167.64 بنس للتر يوم أمس.

ومن المتوقع أن يرتفع سقف الطاقة مرة أخرى بما لا يقل عن 500 جنيه إسترليني في السنة.

هذا المحتوى من

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