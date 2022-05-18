حاكم إقليم روسي يتهم أوكرانيا بشن هجوم جديد

موسكو - (د ب أ)

اتهم فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم إقليم بيلجورود الروسي على الحدود مع أوكرانيا، القوات الأوكرانية مجددا بإطلاق النار صوب منطقة سكنية على الجانب الروسي من الحدود.

وقال جلادكوف عبر تطبيق تيلجرام إن شابا أصيب في الحادث، ويتلقى العلاج حاليا. كما تضررت ستة منازل وسيارة وخطا للكهرباء.

وتقع قرية سلوخي على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية، وقد تعرضت للقصف الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، وفقا لتقارير روسية.

واشتكت روسيا كثيرا من تعرض أراضيها لهجمات أوكرانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.