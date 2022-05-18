Masrawy logo white

إعلان

حاكم إقليم روسي يتهم أوكرانيا بشن هجوم جديد

07:47 م الأربعاء 18 مايو 2022
حاكم إقليم روسي يتهم أوكرانيا بشن هجوم جديد

فياتشيسلاف جلادكوف حاكم إقليم بيلجورود الروسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

اتهم فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم إقليم بيلجورود الروسي على الحدود مع أوكرانيا، القوات الأوكرانية مجددا بإطلاق النار صوب منطقة سكنية على الجانب الروسي من الحدود.

وقال جلادكوف عبر تطبيق تيلجرام إن شابا أصيب في الحادث، ويتلقى العلاج حاليا. كما تضررت ستة منازل وسيارة وخطا للكهرباء.

وتقع قرية سلوخي على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية، وقد تعرضت للقصف الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، وفقا لتقارير روسية.

واشتكت روسيا كثيرا من تعرض أراضيها لهجمات أوكرانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
فياتشيسلاف جلادكوف حاكم إقليم روسي أوكرانيا حرب الغزو الروسي

الخبر التالى:

بريطانيا: التضخم عند أعلى مستوى في 40 عامًا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل..الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين خلال اجتماع لجنة الخطة بالبرلمان
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا