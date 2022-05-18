فرنسا تشيد بإجراء الانتخابات اللبنانية بموعدها وتحث على سرعة تشكيل حكومة جديدة

لبنان - (أ ش أ)

أشادت فرنسا بتنظيم الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها المقرر، مؤكدة أن لبنان اجتاز مرحلة مهمة يوم الأحد الماضي بإجراء الانتخابات التشريعية في سياق الأزمة الفادحة التي تعانيها البلاد منذ أكثر من سنتين.

وحثت فرنسا – في بيان وزعته السفارة الفرنسية بلبنان اليوم الأربعاء وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - جميع المسؤولين اللبنانيين على تعيين رئيس مجلس وزراء جديد من دون تأخير وإلى تشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد ولكي تقدّم حلولا يعتد بها تلبي تطلعات السكان، خصوصا بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقّع مع صندوق النقد الدولي.

وعبرت فرنسا عن أسفها للحوادث والمخالفات التي سجّلتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وتأمل كشف حقيقة ما جرى، مشددة على أنها ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني.

وينص الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة اللبنانية مستقيلة مع تولي مجلس النواب الجديد الذي يتعين عليه التشاور مع رئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد يتولى مهمة تشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي يوم السبت المقبل لتتحول حينها حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.