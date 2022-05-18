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إسرائيل تسمح بمسيرة الأعلام في القدس الشرقية

05:42 م الأربعاء 18 مايو 2022
إسرائيل تسمح بمسيرة الأعلام في القدس الشرقية

وزير الأمن العام الإٍسرائيلي عومر بارليف

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تل ابيب - (د ب ا)

قال وزير الأمن العام الإٍسرائيلي عومر بارليف إنه سوف يتم السماح بتنظيم مسيرة قومية تم شجبها بوصفها استفزازًا، في يوم 29 مايو الجاري على أن تلتزم بطريقها الطبيعي خلال المرور عبر الحي الإسلامي في المدينة القديمة في القدس.

وأضاف بارليف، عقب اجتماع لقادة الشرطة أنه كما حدث في السنوات الماضية، فإن مسيرة الأعلام في القدس سوف يتم السماح لها بالمرور عبر حي باب العمود مرورًا بشارع هاجاي وصولاً إلى الحائظ الغربي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"

والهدف من المسيرة ، التي يشارك فيها سنويا عدة آلاف من الشباب والنشطاء اليمينيين ، هو الاحتفال بتوحيد القدس في عام 1967، ولكن ينظر إليها على أنها تجرح مشاعر الفلسطينيين في المدينة وتسبب غالبا في ارتفاع التوترات.

وفي عام 2021، استهدف صاروخ من قطاع غزة القدس في الوقت الذي اقتربت فيه المسيرة من باب العمود ، مما أدى إلى قتال شديد استمر لمدة 11 يومًا بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

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