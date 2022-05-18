روسيا تطرد 27 دبلوماسيًا إسبانيًا

موسكو - (د ب أ)

أعلنت روسيا 27 موظفا من طاقم السفارة والقنصلية الإسبانيتين "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" وذلك ردا على طرد دبلوماسيين روس.

وقالت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن على هؤلاء الموظفين مغادرة البلاد في غضون سبعة أيام.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أنها استدعت السفير الإسباني لدى موسكو ماركوس جوميز.

وكانت إسبانيا تتوقع هذا الإجراء المضاد من جانب روسيا منذ طردها 27 موظفا تابعا للسفارة الروسية في مدريد في الخامس من نيسان/أبريل الماضي.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا كرد فعل على إجراء مماثل من جانب فرنسا.

وتم طرد العديد من الدبلوماسيين بشكل متبادل بين روسيا ودول غربية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وكانت ألمانيا طردت 40 دبلوماسيا روسيا وردت روسيا لاحقا بطرد عدد مماثل من موظفي السفارة الألمانية في موسكو.