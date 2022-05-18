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الداخلية التونسية: انتشال 5 جثث وضبط العشرات خلال محاولات للهجرة غير الشرعية

04:41 م الأربعاء 18 مايو 2022
الداخلية التونسية: انتشال 5 جثث وضبط العشرات خلال محاولات للهجرة غير الشرعية

وزارة الداخلية التونسية

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تونس- (أ ش أ)

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من انتشال 5 جثث وإلقاء القبض على العشرات أثناء محاولات مختلفة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية التونسية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وذكر بيان صادر اليوم، عن وزارة الداخلية التونسية أن وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس تمكنت من إحباط 5 عمليات إجتياز للحدود البحرية بشكل غير شرعي وإلقاء القبض على 4 تونسيين و 142 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة وانتشال 5 جثث وحجز زورق مجهز بمحرك.

كما تمكنت وحدات المنطقتين البحريتين بجربة وجرجيس من إحباط محاولتين لاجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 20 مجتازا وحجز مركب بحري بمحرك، إلى جانب تمكن وحدات منطقة الحرس الوطني بسوسة من ضبط 3 أشخاص يعتزمون اجتياز الحدود البحرية بشكل غير شرعي أثناء مداهمة منزل أحد المنازل وحجزت لديهم مركب واثنين من المحركات البحرية.

كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير أيضا من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 5 مجتازين، إلى جانب تمكن فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على شخص صادرة في شأنه أمر ضبط ومفتش عنه لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي لتسهيل اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

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