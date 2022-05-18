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رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره التشيكي حول العلاقات الثنائية

04:22 م الأربعاء 18 مايو 2022
رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره التشيكي حول العلاقات الثنائية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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أبوظبي- (أ ش أ)

تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية تسلم الرسالة لدى استقباله سفير جمهورية التشيك لدى الدولة بيري سلافيك، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات واستعرضا مستجدات الأوضاع على الصعيد الدولي.

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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات التشيك ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك

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