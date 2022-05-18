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ليتوانيا تعلن أن وزارة دفاعها تتعرض لهجوم إلكتروني شرس

04:20 م الأربعاء 18 مايو 2022
ليتوانيا تعلن أن وزارة دفاعها تتعرض لهجوم إلكتروني شرس

ليتوانيا

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فيلنيوس- (أ ش أ)

كشف وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوش أوسكاس اليوم الأربعاء، أن الموقع الرسمي لوزراته على الإنترنت تعرض لهجوم إلكتروني شرس بعد أيام قليلة من تحديثه.

ونقلت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا عن الوزير قوله "بمجرد إطلاقه، في الأيام الأولى من الشهر الجاري، تعرض موقع وزارة الدفاع لهجوم إلكتروني كبير".

وأفادت الشبكة بأن الوزير استكمل حديثه دون إعطاء أي تفاصيل حول من يقف وراء الهجوم أو مدى الضرر، قائلا "من الواضح أننا قادرون على مواجهته، لكن الحقيقة هي أنه يحدث طوال الوقت".

وسجل المركز الوطني للأمن السيبراني في ليتوانيا 1020 حادثًا إلكترونيًا في الربع الأول من هذا العام، ارتفاعًا من 981 حادثًا بالمقارنة بالعام الماضي، بحسب الوزارة.

وأضاف الوزير، أن الهجمات الإلكترونية تزداد تواترًا وتعقيدًا ولهذا تحتاج ليتوانيا إلى زيادة الاستثمار في الأمن السيبراني.

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