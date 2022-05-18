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الأمين العام للناتو يلتقي مع سفيري فنلندا والسويد لدى الحلف

03:43 م الأربعاء 18 مايو 2022
الأمين العام للناتو يلتقي مع سفيري فنلندا والسويد لدى الحلف

أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج

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بروكسل- (أ ش أ)

يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، مع سفير فنلندا المعتمد لدى الناتو كلاوس كورهونين، وسفير السويد المعتمد لدى الناتو أكسل ويرنهوف، لمناقشة طلبي الدولتين الانضمام لعضوية الحلف.

وذكر بيان للحلف أن الاجتماع سيتم في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، كما سيتم بث الحدث مباشرة على موقع الناتو على الإنترنت في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن الدولتين قدمتا رسمياً طلبين للانضمام لعضوية الناتو، في خطوة تنهي عقوداً من الحياد العسكري، وذلك بعد الهجمات الروسية على أوكرانيا.

ورحب ستولتنبرج بالخطوة، ووصفها بأنها تعزز الأمن المشترك، فيما أعربت تركيا عن معارضتها لانضمام الدولتين مبررة ذلك باستعدادهما لاستضافة جماعات متشددة.

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