أكبر معمر في العالم يحتفل في فنزويلا بعيد ميلادة في أواخر الشهر الحالي

كاركاس- (بي بي سي):

اعتمدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية مزارعا من فنزويلا على أنه أكبر معمر في العالم.

وسيبلغ خوان فيسنتي بيريز سن 113 في السابع والعشرين من مايو الجاري.

ولد بيريز في عام 1909، وبدأ العمل في الزراعة مع الأسرة في سن الخامسة، وتقلَد فيما بعد منصب "الشريف"، وانصبت مهمته على حل النزاعات على الأراضي.

وعزى بيريز سر عمره المديد إلى العمل الجاد، وأخذ قسط جيد من النوم ليلا، واحتساء كوب من مشروب البراندي المستخلص من تقطير العنب، يوميا.

وفي السابق اعتمدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية شقيقتين يابانيتين في عام 2021، كأكبر توأمتين متطابقتين في العالم بعد بلوغهما من العمر 107 سنوات و300 يوم.

وكان البريطاني بوب ويتون الذي أصبح في فبراير من عام 2020 أكبر معمر في العالم، وتوفي عن عمر 112 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

و حمل ويتون اللقب بعد الياباني شيتيتسو واتانابي الذي توفي عن 112 عاماً.