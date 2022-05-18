روسيا تطرد 34 دبلوماسيا فرنسيا ردا على "قرار استفزازي"

موسكو - (د ب أ):

طردت روسيا 34 دبلوماسيا فرنسيا كرد فعل على إجراءات عقابية فرنسية.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء هذه الخطوة بأنها رد على "قرار استفزازي وغير مبرر" من جانب باريس بطرد 41 موظفا من موظفي السفارة الروسية في أبريل الماضي.

وقالت الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين الفرنسيين يتعين عليهم مغادرة روسيا في غضون أسبوعين.

من جانبها، أدانت الخارجية الفرنسية الخطوة الروسية.

وذكرت الخارجية الفرنسية أن طرد الدبلوماسيين الروس من فرنسا تم لأنهم يمثلون خطرا أمنيا على البلاد مشيرة إلى أن عمل أطقم السفارة الفرنسية في موسكو يتسم في المقابل بطبيعة دبلوماسية وقنصلية.

وتم طرد العديد من الدبلوماسيين بشكل متبادل بين روسيا ودول غربية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وكانت ألمانيا طردت 40 دبلوماسيا روسيا وردت روسيا لاحقا بطرد عدد مماثل من موظفي السفارة الألمانية في موسكو.