Masrawy logo white

إعلان

موسكو تعلن دخول منظومة "500 ـ اس" الصاروخية الخدمة

11:19 ص الأربعاء 18 مايو 2022
موسكو تعلن دخول منظومة "500 ـ اس" الصاروخية الخدمة

نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - أ ش أ

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، دخول منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الجديدة "500 ـ أس" الخدمة.

وقال بوريسوف، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الأربعاء، إن بلاده تعمل على تصنيع الصواريخ فرط الصوتية من جيل جديد، مضيفا أنه "يجري العمل على تصنيع الصواريخ البرية والجوية والبحرية من جيل جديد".

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن جيش بلاده يعتزم تزويد أحدث طائراته الحربية بتلك الصواريخ ويقوم حاليا باختبارها على طائرة "تو – 22 إم 3 إم" بعيدة المدى.

يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت - في أبريل الماضي - بدء الإنتاج الكبير لمنظومة الدفاع الجوي الجديدة 500 ـ أس.

هذا المحتوى من

Asha

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي منظومة 500 ـ اس روسيا

الخبر التالى:

الدفاع الروسية: نظام كييف يحضر لاستفزازت جديدة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. قبل اجتماع المركزي.. طارق عامر: لن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات لكبح التضخم
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا