المفوضية الأوروبية تعتزم إعلان خطة التخلي عن إمدادات الطاقة الروسية

بروكسل- (د ب أ):

تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن المقترحات التي طال انتظارها للحد من الاعتماد على واردات الطاقة الروسية وبخاصة الغاز الطبيعي.

وبحسب مسودة المقترحات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ستقترح المفوضية مستهدفات جديدة بالنسبة لإنتاج الطاقة المتجددة وترشيد وتوفير استهلاك الطاقة، وتسريع إجراءات الموافقة على مشروعات الطاقة النظيفة مثل توربينات طاقة الرياح والتوسع في البنية التحتية لطاقة الهيدروجين، وتنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي.

وتعتزم المفوضية زيادة النسبة المستهدفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 وليس 40% كما كان مستهدفا من قبل.

كما تستهدف المفوضية مضاعفة عدد محطات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي بحلول 2028، من خلال تسريع إصدار تراخيص مشروعات الطاقة المتجددة وتزويد المنشآت الصناعية بألواح الطاقة الشمسية.

كما تستهدف المفوضية زيادة إنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المولدة من المصادر المتجدة، إلى جانب استيراد الهيدروجين من الخارج، بحسب ما أعلنته أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء.