أوكرانيا وهولندا تبحثان تجميد ومصادرة الأصول الروسية

كييف-(أ ش أ):

بحث وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ووزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ومصادرة الأصول الروسية.

وكتب كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء التقيت وزيرة المالية الهولندية والتي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء سيجريد كاج لمناقشة تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، وكذلك سبل تجميد الأصول الروسية ومصادرتها، كما ركزنا أيضًا على الجهود المبذولة لتوطيد الدعم الدولي لإعمار أوكرانيا.

جدير بالذكر أن كوليبا يزور لاهاي يومي 17 و18 مايو الجاري لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة والبرلمان لتطوير الحوار بين قادة أوكرانيا وهولندا.

ومن المقرر أن ينسق الطرفان الخطوات اللازمة لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية وتوسيع نطاق العقوبات ضد روسيا وتقوية الاتحاد الأوروبي.

وخلال زيارته هولندا، يولي كوليبا أيضًا اهتمامًا خاصًا لترويج الدعاوى القضائية الأوكرانية ضد روسيا في المحاكم الدولية لتقديم روسيا إلى العدالة على جرائمها ضد أوكرانيا وشعبها.