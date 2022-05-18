قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية

رام الله- (د ب أ):

اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم جنين شمال الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء واعتقلت شابا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم ، ونشرت قناصتها على عدد من أسطح المنازل، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم.

وأضافت المصادر ذاتها أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب اسيد تركمان بعد أن داهمت منزل ذويه، وسط اندلاع مواجهات.