ناسا: روسيا لا تزال تخطط لإرسال رواد فضاء على متن صاروخ "سبيس اكس"

واشنطن - (د ب أ)

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن مسؤولي الفضاء الروسي لا يزالون يخططون لإرسال رائد فضاء على متن صاروخ "سبيس إكس" في وقت لاحق من العام الجاري رغم الغموض الذى يحيط بتلك الخطط جراء التوترات الدبلوماسية الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن دانا ويجل، نائبة مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا قولها في إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء إن مسؤولين روس أبلغوا ناسا أمس الاثنين إنهم لا يزالون يخططون لإطلاق الرحلة "كرو-5" خلال الخريف المقبل. وتحتاج ناسا إلى المطالبة بوثائق وغيرها من المواد بحلول 30 يونيو لكي يتمكن أي رائد فضاء من الإنطلاق من الولايات المتحدة.

وبشكل منفصل، قال مسؤولو ناسا إن الوكالة علقت المهمات الروتينية للسير في الفضاء من محطة الفضاء الدولية انتظارا لتحقيق إضافي في تجمع مياه بلغت نحو 10 سنتيمترات (9ر3 بوصة) فى خوذة رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورير خلال مهمة سير في الفضاء استغرقت 7 ساعات في مارس.

ومن المقرر أن تستمر الرحلات الطارئة خارج المحطة إذا كانت هناك حاجة لذلك. وأكدت ناسا أن ماورير (52 عاما) لم يكن في خطر خلال مهمة السير في الفضاء.