الصحة العالمية: زيادة إصابات كورونا في 4 من أقاليم المنظمة

سويسرا - (أ ش أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تزايد في 4 من أقاليم المنظمة الدولية؛ وذلك بسبب انخفاض عدد الاختبارات، منوهًا إلى أنه بات من الصعب معرفة كيف يتطور الفيروس.

وأضاف تادروس، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء في جنيف، أن استراتيجية مكافحة "كورونا" غير مستدامة لأن الفيروس قد تحور بشكل كبير، ويعرف العالم الفيروس الآن بشكل أفضل عمّا كان عليه الحال في بداية ظهوره؛ لهذا يجب التعامل معه بشكل مختلف، وعلى الحكومات أن تحدد طريقة التعامل وفقًا لظروفها ومعدلات الانتشار لديها.

وشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية على أن المنظمة تركز حاليًا على تعزيز الدول الأعضاء -التي سيلتقي ممثلوها في جمعية الصحة العالمية بنهاية الشهر الجاري- قوة نظمها الصحية معًا لمحاربة الأمراض، مضيفًا أن العالم يجب أن يستعد من الآن إذا أراد النجاح في مواجهة أي وباء قادم.

على صعيد آخر، أعرب الدكتور تادروس أدهانوم عن قلق منظمة الصحة البالغ إزاء وضع انتشار فيروس "كورونا" في كوريا الشمالية؛ حيث المواطنين غير ملقحين.

وفي هذا السياق، أوضحت خبيرة المنظمة، الدكتورة ماريا فانكيركوف، أن المعلومات الواردة من كوريا الشمالية تشير إلى تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون، بالغ التفشي، الذي يشكل خطرًا بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفتت إلى أن المنظمة اقترحت على السلطات هناك تقديم الدعم في شكل اختبارات الكشف عن فيروس كورونا وكذلك اللقاحات، ونصحت باستخدام نهج شامل لمواجهة الفيروس.