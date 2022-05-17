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روسيا تؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل في حادث اغتيال شيرين أبو عاقلة

11:30 م الثلاثاء 17 مايو 2022
روسيا تؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل في حادث اغتيال شيرين أبو عاقلة

سيرجي لافروف

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روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف أعرب عن تعازيه بوفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي بحادثة اغتيالها.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن بيان الوزارة "أن لافروف التقى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ الذي يزور العاصمة الروسية موسكو حاليا، مضيفة أن لافروف "أعرب خلال اللقاء عن تعازيه بوفاة أبو عاقلة المأساوية في 11 مايو الحالي، كما أيد مطالبة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل وموضوعي في مقتلها".

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