الجزائر تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس وتدعو إلى ضبط النفس

الجزائر - (أ ش أ)

أعربت الجزائر عن قلقها الكبير إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا؛ إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد، والعمل على إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

كما دعت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم /الثلاثاء/ جميع الأطراف الليبية إلى ضم جهودها لتوفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة كأفضل وسيلة تسمح بتكريس سيادة الشعب الليبي في اختيار ممثليه، وتحقيق طموحاته المشروعة في إنهاء الأزمة ووضع أسس دولة ديمقراطية وعصرية.