سفير مصر بواشنطن: علاقاتنا استراتيجية وراسخة مع الولايات المتحدة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد سفير مصر بالولايات المتحدة معتز زهران، أن مصر والولايات المتحدة تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على مدى 4 عقود وتستند لأركان راسخة من التعاون في العديد من المجالات.

جاء ذلك في سياق كلمة السفير المصري خلال مشاركته في لقاء إعلامي موسع بنادي الصحافة الوطني بواشنطن اليوم الثلاثاء وفي إطار نشاط السفارة المصرية بواشنطن للاحتفال بمئوية تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة.

وقال زهران إن هذه العلاقات الثنائية بين البلدين تخدم المصالح الوطنية والاستراتيجية لكل منهما وتغطي المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية..مستعرضا التطورات على صعيد العلاقات المصرية ـ الأمريكية وموقف مصر إزاء العديد من القضايا الوطنية والإقليمية، كما تناول دور مصر في دعم السلام في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر دولة يمكن الاعتماد عليها لدفع السلام في المنطقة منذ أن لعبت دورا رياديا في إطلاق مسار السلام في المنطقة قبل أكثر من أربعة عقود، وأنها تستغل علاقاتها الجيدة بجميع الأطراف لحلحلة الأوضاع، مشددا على أن تدخلات مصر البناءة ساهمت في وضع حد للتصعيد في عدة مناسبات، مبرزا دور مصر المحوري في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العام الماضي.

وفيما يتعلق بالتطورات بالمشهد الليبي، أكد السفير على أهمية توصل الأطراف الليبية لتوافق داخلي دون تدخلات غير بناءة من قوى إقليمية خارجها مستعرضا الجهود العملية التي بذلتها مصر لتحقيق الاستقرار بليبيا، ومشددا على أهمية تزامن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الأجواء لدعم العملية السياسية ودفعها للأمام، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

كما تطرق السفير زهران إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث استعرض صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة ، وتناول أبرز ما تضمنته من عناصر وأهداف ، فضلا عن رفع حالة الطوارئ بالبلاد، وهي كلها أمور كاشفة عن إرادة سياسية جادة لتطوير المنظومة الحقوقية بشكل متدرج بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري.