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روسيا تجلي نحو 18 ألف شخص من أوكرانيا خلال 24 ساعة

10:22 م الثلاثاء 17 مايو 2022
روسيا تجلي نحو 18 ألف شخص من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف

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روسيا - (أ ش أ)

أفاد مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا قامت وبدون مشاركة سلطات كييف، بإجلاء ما يقرب من 18 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "على الرغم من المعوقات التي يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 17 ألفا و733 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وأوكرانيا إلى الأراضي الروسية، من بينهم 1797 طفلا".

وأشار إلى أن عدد من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوز 1.325 مليون شخص، من بينهم 226 ألف طفل،؛ مضيفا أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تعمل في روسيا.

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