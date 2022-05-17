الوقود في سريلانكا يوشك على النفاد في ظل أزمة اقتصادية كبيرة

كولمبو - (بي بي سي)

نبه رئيس الوزراء الجديد في سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، بأن المخزون الوطني من الوقود سينتهي بانتهاء اليوم الثلاثاء وأنه لم يتبق لبلاده ما يكفيها من النفط سوى لهذا اليوم فقط، وذلك تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة الجزيرة الواقعة بجنوب آسيا.

ويواجه السريلانكيون أزمة اقتصادية خانقة هي الأسوأ منذ حصول البلاد على استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1948. وعزا العديد من الخبراء المشاكل الحالية التي تواجهها البلاد إلى سوء الإدارة قبل تكليف ويكرمسينغ

وكان ويكرمسينغ قد قال قبل أيام إن خزانة الدولة بحاجة ماسة إلى 75 مليون دولار في الأيام القليلة المقبلة لدفع ثمن الواردات الحيوية من الوقود والأدوية والأغذية .

وقال أيضا إن البنك المركزي صار مضطرا إلى طباعة نقود كي يتسنى له دفع رواتب موظفي الحكومة ويعني ضخ عملات نقدية أكبر من حجم الاقتصاد انهيار العملة المحلية.

وفي نفس الخطاب أعلن عن قرار خصخصة شركة الطيران الوطنية، والتي كانت واحدة من أكبر وأكثر شركات الطيران تميزًا في آسيا، من بعد خسائر فادحة.