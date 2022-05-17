العربية: مصر تواصلت مع القوى الليبية لوقف استخدام السلاح

(وكالات):

أفاد موقع "العربية" في نبأ عاجل له نقلاً عن مصادر لها، بأن مصر تواصلت، اليوم الثلاثاء، مع القوى السياسية في ليبيا، لوقف التصعيد العسكري واستخدام السلاح.

ونقلت العربية عن المصادر -لم تذكر هويتها- قولها إن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من قِبل البرلمان، تعهّد لمصر بضبط النفس وعدم التصعيد.

كما أفادت المصادر بأن القاهرة أجرت اتصالات دولية لاحتواء الوضع في طرابلس.

وقالت المصادر إن الأطراف الليبية في القاهرة تحفظت على توغل الدبيبة في مؤسسات الدولة، كما طالب البرلمان ومجلس الدولة الليبيان بضبط ممارسات حكومة الدبيبة.