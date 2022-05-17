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الرئيس الصومالي المنتهية ولايته يدعو الشعب إلى الوقوف بجانب الحكومة الجديدة

04:02 م الثلاثاء 17 مايو 2022
الرئيس الصومالي المنتهية ولايته يدعو الشعب إلى الوقوف بجانب الحكومة الجديدة

محمد عبدالله فرماجو

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مقديشو- (أ ش أ)

هنأ الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، الرئيس حسن شيخ محمود على انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال، داعيا الشعب الصومالي إلي العمل والوقوف إلى جانب الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال استقبال فرماجو، اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، رئيس الجمهورية الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، حيث تبادلا وجهات النظر حول الوضع العام في البلاد وكيفية المضي قدما في عملية بناء الدولة في الصومال وتسريع جهود التنمية في الجارية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وعين الرئيس فرماجو لجنة رئاسية لتنظيم مراسم عملية التسليم واستلام المهام برئاسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد عبدالله عيسى، حيث وجهه بالاستعداد الفوري لمراسم تسليم واستلام المهام بين الرئيسين.

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