الرئاسة اللبنانية: عون سيغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة

بيروت - أ ش أ

ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون أجرى فحوصات معملية في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، مؤكدة أن الرئيس سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم لتوضيح الحالة الصحية للرئيس عون.

كان آخر ظهور للرئيس اللبناني أمس الأول أثناء الإدلاء بصوته في اللجنة المقيد بها في الانتخابات النيابية التي ظهرت نتائجها النهائية اليوم، كما تابع عون الانتخابات من غرفة متابعة أنشأت خصيصا لهذا الغرض داخل قصر الرئاسة ببعبدا ولم يتوجه لأي من غرف العمليات في وزارة الداخلية أو في القيادة العامة للجيش اللبناني على غرار ما قام به في انتخابات المغتربين حيث قام بزيارة لغرفة عمليات وزارة الخارجية يوم 8 مايو الجاري وأدلى بتصريحات من هناك.

يذكر أن نتائج الانتخابات النيابية أسفرت عن حصول التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) على 17 نائبا في المجلس وهي نفس الكتلة التي حصل عليها التيار في مجلس النواب الحالي، إلا أنه خسر موقعه كأكبر الكتل المسيحية داخل مجلس النواب بعد حصول حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع على 18 مقعدا داخل المجلس بزيادة قدرها 4 مقاعد على حصته في المجلس الحالي، كما خسر التيار الوطني الحر مع حلفائه في قوى 8 آذار (منها حزب الله وحركة أمل وتيار المردة) الأغلبية داخل مجلس النواب المكون من 128 مقعدا، حيث فقد التحالف عددا من مقاعده بالإضافة إلى فوز ملحوظ لقوى التغيير المعارضة لتحالف 8 آذار.