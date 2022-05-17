Masrawy logo white

إعلان

اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين الحرم القدسي

11:55 ص الثلاثاء 17 مايو 2022
اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين الحرم القدسي

المستوطنين الإسرائيليين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله - أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، الحرم القدسي الشريف بالقدس الشرقية المحتلة، من باب المغاربة، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون، الذين دخلوا في شكل مجموعات بقيادة الحاخام المتطرف يهودا جليك عضو الكنيست السابق، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية فيها، خاصة في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي الشريف.

ويتعرض الأقصى بشكلٍ شبه يومي لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه كما هو الحال في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المجرم اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

هذا المحتوى من

Asha

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
المستوطنين الإسرائيليين الحرم القدسي باب المغاربة الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. طقس متقلب.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد ثم أجواء باردة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا