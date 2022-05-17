اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين الحرم القدسي

رام الله - أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، الحرم القدسي الشريف بالقدس الشرقية المحتلة، من باب المغاربة، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون، الذين دخلوا في شكل مجموعات بقيادة الحاخام المتطرف يهودا جليك عضو الكنيست السابق، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية فيها، خاصة في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي الشريف.

ويتعرض الأقصى بشكلٍ شبه يومي لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه كما هو الحال في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المجرم اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.