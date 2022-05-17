طالبان تحل 5 إدارات حكومية من بينها مفوضية حقوق الإنسان

(بي بي سي):

قامت حركة طالبان في أفغانستان بحل خمس إدارات رئيسية في الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، بدعوى أنها "غير ضرورية".

ومن بين الإدارات التي أعلنت الحركة حلها مفوضية حقوق الإنسان ومجلسي النواب والشيوخ في البرلمان.

وقال المتحدث باسم الحركة إن الإدارات لم تدرج في الميزانية السنوية، البالغة 500 مليون دولار، لكن "يمكن إعادة تفعيلها في المستقبل إذا لزم الأمر".

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان لم تتمكن من القيام بعملها منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي.