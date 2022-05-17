Masrawy logo white

إعلان

طالبان تحل 5 إدارات حكومية من بينها مفوضية حقوق الإنسان

11:38 ص الثلاثاء 17 مايو 2022
طالبان تحل 5 إدارات حكومية من بينها مفوضية حقوق الإنسان

أفغانستان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي):

قامت حركة طالبان في أفغانستان بحل خمس إدارات رئيسية في الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، بدعوى أنها "غير ضرورية".

ومن بين الإدارات التي أعلنت الحركة حلها مفوضية حقوق الإنسان ومجلسي النواب والشيوخ في البرلمان.

وقال المتحدث باسم الحركة إن الإدارات لم تدرج في الميزانية السنوية، البالغة 500 مليون دولار، لكن "يمكن إعادة تفعيلها في المستقبل إذا لزم الأمر".

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان لم تتمكن من القيام بعملها منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي.

هذا المحتوى من

BBC

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
أفغانستان حقوق الإنسان الولايات المتحدة إدارات حكومية أخبار BBC
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. طقس متقلب.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد ثم أجواء باردة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا