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مصر تحث جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس

11:27 ص الثلاثاء 17 مايو 2022
مصر تحث جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس

السفير أحمد حافظ

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القاهرة - أ ش أ

صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن مصر تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس بليبيا.

وأكد المتحدث -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبي.

وحثَّ جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشددًا على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير.

وأكَّد السفير أحمد حافظ أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.

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