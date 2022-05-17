رئيس الحكومة الليبية المكلف يغادر طرابلس حقنًا للدماء

طرابلس - أ ش أ

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب مغادرة رئيسها فتحي باشاغا، وعدد من وزراء الحكومة، للعاصمة طرابلس؛ حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا قد أعلن فجر اليوم دخوله العاصمة طرابلس؛ استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها.

من جانبها، حثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات.

وأكدت في تغريدة لها على (تويتر) على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين، في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس.

وقالت ويليامز "إنه لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات".

يذكر أن حكومة باشاغا جاءت نتيجة اتفاق لجنتين من مجلسي النواب والدولة، وقام مجلس النواب في فبراير الماضي -بعد اتفاقهما- بإقرار خارطة طريق، وتعديل الإعلان الدستوري، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة، الأمر الذي رفضه مجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية.

كانت حكومة باشاغا قد أدت اليمين القانونية مطلع مارس الماضي أمام مجلس النواب في طبرق، وتمكنت بعد ذلك من بسط نفوذ في شرق وجنوب البلاد.