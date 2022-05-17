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سماع دوي انفجارات قوية بمدينة "لفيف" غربي أوكرانيا

08:53 ص الثلاثاء 17 مايو 2022
سماع دوي انفجارات قوية بمدينة "لفيف" غربي أوكرانيا

انفجار ارشيفية

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كييف-(أ ش أ):

أفادت وسائل إعلامية في أوكرانيا بسماع دوي عدد من الانفجارات القوية بمدينة (لفيف) غربي البلاد.

وقال شهود عيان - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن الانفجارات وقعت بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي لأوكرانيا، مشيرين إلى أن المدينة شهدت ما لايقل عن 8 انفجارات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا جراء هذه الانفجارات.

يشار إلى أن مدينة (لفيف) الواقعة بالقرب من الحدود البولندية تخضع لحظر تجوال من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لأوكرانيا.

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