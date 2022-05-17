الجيش الأمريكي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي



واشنطن- (د ب أ):

أعلن سلاح الجو الأمريكي إجراء اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت مطلع الأسبوع.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تم إطلاق الصاروخ بنجاح من قاذفة قنابل طراز بي-52 قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا يوم السبت الماضي، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقال الجنرال هيث كولينز، المسؤول التنفيذي عن برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأمريكية: "كان هذا إنجازا كبيرا".

والصاروخ المختبر تفوق سرعته سرعة الصوت ويستخدم صاروخًا معززًا لزيادة سرعته لتصل لخمسة أضعاف سرعة الصوت.

وعانى برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأمريكية من ثلاثة إخفاقات في اختبارات الصاروخ قبل هذا النجاح الأخير بسبب وجود عيوب أدت إلى تأجيل اختبار الصاروخ.

وركزت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاحون" بشكل متزايد على تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بعد أن أصبح نواب الكونجرس قلقين من تخلف الولايات المتحدة عن البرامج الصينية والروسية.

وفي العام الماضي، اختبرت الصين بنجاح سلاحا تفوق سرعته سرعة الصوت يدور حول العالم قبل أن يصيب هدفه.

ومؤخرا، أصبحت روسيا أول دولة على الإطلاق تستخدم أسلحة تفوق سرعة الصوت في الحرب، عندما أطلقت صواريخ إسكندر وكينزال على أوكرانيا.