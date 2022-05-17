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نائبة وزير الدفاع الأوكراني: إنقاذ 260 شخصًا من مصنع "آزوف ستال" المحاصر في ماريوبول

02:06 ص الثلاثاء 17 مايو 2022
نائبة وزير الدفاع الأوكراني: إنقاذ 260 شخصًا من مصنع "آزوف ستال" المحاصر في ماريوبول

وزارة الدفاع الأوكرانية

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كييف-(أ ش أ):

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، إنقاذ أكثر من 260 شخصًا من مصنع "آزوف ستال" المحاصر في مدينة ماريوبول، من بينهم 53 أصيبوا بجروح خطيرة.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن ماليار قولها -في بيان مصور صدر في وقت متأخر اليوم الإثنين- إن وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني وحرس الحدود أطلقوا معاً عملية لإنقاذ المدافعين عن ماريوبول المحاصرين على أراضي مصنع "آزوف ستال".

وأضافت المسئولة الأوكرانية أنه تم إجلاء 53 شخصًا أصيبوا بجروح خطيرة من "آزوف ستال" إلى منشأة طبية في مدينة نوفوازوفسك لتلقي الرعاية الطبية.

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