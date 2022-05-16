وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يبحثان العلاقات الاستراتيجية وقضايا إقليمية ودولية

أبوظبي - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال استقباله مساء الاثنين في أبوظبي، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

ووصل بلينكن ضمن وفد أمريكي رفيع المستوى يترأسه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم، للتعزية في وفاة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب بلينكن خلال لقائه عبد الله بن زايد، عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لنظيره الأمريكي لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.