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عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية

07:33 م الإثنين 16 مايو 2022
عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية

مطار الكويت

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الكويت - (أ ش أ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي في تمام الساعة السادسة مساء بعد أن توقفت لمدة ساعة ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها الكويت.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي ،في بيان اليوم /الإثنين/، أنه تم إعادة جدولة مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة.

يذكر أن البلاد تتأثر حاليا بإنخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها لأكثر من 50 كيلومترا في الساعة.

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