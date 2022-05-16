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العاصفة الترابية في العراق: تعليق الدوام الرسمي في مؤسسات حكومية بست محافظات

10:26 ص الإثنين 16 مايو 2022
العاصفة الترابية في العراق: تعليق الدوام الرسمي في مؤسسات حكومية بست محافظات

العاصفة الترابية في العراق

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بغداد-(بي بي سي):

قررت ست محافظات عراقية هي بغداد والديوانية وواسط وبابل وديالى وكركوك تعطيل الدوام الرسمي اليوم في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، باستثناء وزارتي الصحة والكهرباء، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب عدداً من مناطق العراق حيث باتت الرؤية شبه منعدمة.

كما قررت إدارات مطارات بغداد والنجف والسليمانية تعليق الرحلات الجوية.

وتقول الأرصاد الجوية إن العاصفة الترابية لم تصل ذروتها حتى اللحظة، ومن المتوقع انعدام كلي للرؤية خلال الساعات المقبلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد زوال العاصفة ابتداء من مساء اليوم الاثنين.

ويشهد العراق منذ نحو شهرين عواصف ترابية بمعدل مرتين أسبوعياً، بسبب الجفاف والتصحر وقلة الامطار، فضلا عن التغير المناخي.

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BBC

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