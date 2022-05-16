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الحرب في اليمن: أول رحلة جوية تجارية تقلع من مطار صنعاء منذ 6 سنوات

10:23 ص الإثنين 16 مايو 2022
الحرب في اليمن: أول رحلة جوية تجارية تقلع من مطار صنعاء منذ 6 سنوات

شركة الخطوط الجوية اليمنية

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صنعاء-(بي بي سي):

أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء، في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضمن إطار هدنة في هذا البلد.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في مطار صنعاء أن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية تنقل حوالى مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.

وكانت أطراف الصراع في اليمن قد اتفقت في بداية الشهر الماضي على هدنة لمدة شهرين تشمل تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار العاصمة إلى كل من القاهرة وعمّان.

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BBC

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