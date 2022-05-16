الزعيم الكوري الشمالي يعقد اجتماعا للمكتب السياسي وينتقد مشكلة إمدادات الأدوية

سول - (د ب أ):

وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون توبيخا للمسؤولين في بلاده لفشلهم في توصيل الأدوية لشعبه في الوقت المناسب وسط تفشي كوفيد-19، وأمر بتعبئة الجنود لتحقيق الاستقرار في إمدادات الأدوية في العاصمة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم عقد يوم الأحد اجتماعا تشاوريا طارئا مرة أخرى لمناقشة إجراءات الوقاية من الوباء.

وانتقد كيم خلال الاجتماع عدم توفير الأدوية بالشكل الملائم في الصيدليات، على الرغم من أن المكتب السياسي أصدر "أمرا طارئا للإفراج الفوري عن الأدوية الاحتياطية الحكومية وتوزيعها في الوقت المناسب" و"أصدر أمرا لجميع الصيدليات بالتحول إلى نظام العمل على مدار 24 ساعة"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الوكالة المركزية الكورية الشمالية إن كيم أصدر بعد ذلك "أمرا من رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال للعمل على تحقيق الاستقرار الفوري لإمدادات الأدوية في مدينة بيونج يانج من خلال الاستعانة بالقدرات القوية للقطاع الطبي العسكري للجيش الشعبي".

وأضافت أن كوريا الشمالية أبلغت يوم الأحد عن ثماني وفيات إضافية، ما رفع العدد الإجمالي إلى 50، وأكثر من 392 ألفا و920 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى في جميع أنحاء البلاد.