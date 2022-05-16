حاكم لوهانسك: أوكرانيا لا تزال تسيطر على 10 % من لوهانسك

كييف - (د ب أ):

قال سيرهي هايداي حاكم لوهانسك يوم الأحد إنه على الرغم من تعرض الإقليم لهجمات روسية عنيفة إلا أن الجيش الأوكراني لا يزال يسيطر على حوالي 10 % من الإقليم الذي يقع شرقي أوكرانيا.

وتابع هايداي إن الروس لم يتمكنوا حتى الآن من الإستيلاء على ضواحي مدن روبيجني وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.

وكانت موسكو قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الانفصاليين الموالين لها تقدموا إلى الحدود الإدارية للوهانسك بمساعدة الجيش الروسي. وقال هايداي إن هذه المزاعم "خيالية".

من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة الإقليمية في دونيتسك مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 13 آخرين في هجمات روسية على منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا يوم الأحد.

يشار إلى أنه منذ أن بدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تركز الصراع بشكل أساسي في شرق وجنوب أوكرانيا.

ويطالب الانفصاليون المؤيدون لروسيا بكامل أراضي المنطقتين الإداريتين الأوكرانيتين لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، واللتان اعترفت بهما روسيا قبل أيام قليلة من الغزو.