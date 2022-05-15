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بلينكن: دبلوماسيون أمريكيون عادوا لأوكرانيا لاستئناف عمل السفارة في كييف

11:53 م الأحد 15 مايو 2022
بلينكن: دبلوماسيون أمريكيون عادوا لأوكرانيا لاستئناف عمل السفارة في كييف

انتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب ا)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد عن عودة دبلوماسيين أمريكيين إلى أوكرانيا بعد عدة أسابيع من العمل من بولندا.

جاءت تصريحات بلينكن في العاصمة الألمانية برلين حيث حضر اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) ،بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).

وقال بلينكن " إننا بصدد فتح سفارتنا في كييف ، وإننا نتخذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية ، وسوف نستأنف العمليات قريبا جدا”.

وأضاف " الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح مؤخرا بردجيت برينك لتكون سفيرتنا المقبلة لدى أوكرانيا . نأمل في يتحرك مجلس الشيوخ بسرعة للتصديق على ترشيحها ، مثلما نأمل أن يتحرك الكونجرس بسرعة لتمرير مشروع قانون خاص تمويل تكميلي بقيمة 40مليار دولار لضمان عدم عرقلة قدرتنا على تقديم مساعدات لأوكرانيا".

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